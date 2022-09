Officiel : Leandro Paredes quitte le PSG

L'Argentin ne disputera pas la saison sous le maillot parisien. Il retourne en Serie A.

Après 3 ans et demi, 117 matchs, 3 buts et 10 buts sous le maillot du PSG, Leandro Paredes (28 ans) ne retournera plus au Parc des Princes. L'international argentin est en effet prêté avec option d'achat à la Juventus de Turin cette saison. Une option d'achat obligatoire de 25 millions est incluse dans le deal.

Il va donc retrouver la Serie A, lui qui a évolué sous le maillot de la Roma, le Chievo Verone et Empoli.