Un joueur de...Mumbai City s'entraîne à Lommel

Mumbai City, club de la galaxie du City Football Group, a officialisé que son milieu de terrain Lalengmawia ‘Apuia’ Ralte (21 ans), international indien, avait été autorisé à s'entraîner avec Lommel en D1B. Il s'entraînera deux semaines en Belgique, avant de signer un éventuel contrat.

🚨 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨



Mumbai City can confirm that midfielder Lalengmawia ‘Apuia’ Ralte has traveled to Belgium for a two-week training stint with our sister club Lommel SK 🟢



Read more about this landmark move ⤵️#MumbaiCity #AamchiCity 🔵