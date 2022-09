Challenger Pro League : Virton partage face à Dender

Toujours pas de victoire cette saison pour l'Excelsior.

Cet après-midi, Virton reçevait Dender à son stade Yvan Georges.

Yann Mabella a ouvert le score à la 23e. Les hommes de Christian Bracconi se sont retrouvés à 10 après l'exclusion d'Elias Spago avant l'heure de jeu (58e) et n'ont pas réussi à tenir leur avance. Michael Lallemand a égalisé moins de 10 minutes après (66e). Virton s'en tire finalement bien, car Dender a tiré 14 fois au but et avait 61 % de possession.

Virton aligne son 4e match nul d'affilée, tandis que Dender gagne son premier point de la saison.