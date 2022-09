L'Antwerp gagne sans forcer face à Westerlo et poursuit son sans-faute

Le Great Old continue sur sa lancée et n'a pas tremblé face à Westerlo.

Mark van Bommel décidait d'aligner d'entrée la nouvelle recrue Calvin Stengs, tandis que Radja Nainggolan était sur le banc. Comme lors de la défaite face à Eupen (0-1), Jonas De Roeck préférait aligner Foster en attaque plutôt que Vetokele.

Westerlo se montrait dangereux en entame de match et Butez était mis à contribution. L'Antwerp avait du mal à vraiment débuter son match mais allait bénéficier d'un penalty. Ekkelenkamp était accroché par De Cuyper dans le rectangle. En grande forme, c'était Vincent Janssen qui se chargeait de convertir et de placer les Anversois devant (33e).

La seconde mi-temps démarrait comme la première : avec Westerlo qui se montrait dangereux. Nene obligeait une nouvelle fois Butez à se mettre en évidence. Le Great Old faisait peu de temps après le break. Ekkelenkamp réalisait un bon travail, Miyoshi n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (50e).

L'Antwerp confirmait ensuite sa victoire en fin de match. Janssen passait à Valencia, qui finissait (82e).

Le Great Old poursuit sur sa lancée et est leader avec 21 points sur 21. Westerlo semble avoir un coup de mou et perd pour la troisième fois consécutive. Les Campinois sont 13e.