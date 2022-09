Mark Van Bommel calme les choses malgré le début de saison canon : "Il y aura des moments difficiles"

Le Matricule 1 est venu à bout de Westerlo et reste solide leader de JPL.

L'Antwerp prolonge son sans-faute après sa nette victoire (3-0) face à Westerlo.

Le Matricule 1, sérieux candidat au titre, ne déçoit pas en ce début de saison, surtout que le club pourra jeter toutes ses forces dans la course au titre après avoir manqué la qualification pour la coupe d'Europe.

"Au début, nous avons eu des difficultés et Westerlo a clairement oublié d'en profiter. Nous nous sommes alors plongés dans le match et pris contrôle, c'est là que nous sommes montés en puissance, et encore plus en deuxième mi-temps", a déclaré Mark Van Bommel à Sporza.

Le leader de JPL compte désormais 21/21 avant de se déplacer au Cercle : "Restons calmes. Tout le monde parle déjà du titre, mais il y aura des moments difficiles. C'est bien de crier sur tous les toits que nous voulons devenir champions, et c'est le cas, mais gagner sept fois n'est absolument pas une garantie."