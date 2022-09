Le mercato d'Anderlecht n'est peut-être pas terminé

Anderlecht est encore à la recherche de renforts avant la fermeture du mercato cette semaine.

Les dernières semaines ont convaincu le RSC Anderlecht qu'il y avait encore besoin de renforts sur le marché. Le Sporting souhaiterait notamment s'offrir un attaquant, si possible un profil de "target man" fort de la tête. Fabio Silva semble en effet avoir besoin d'un complément et ni Benito Raman, ni Sebastiano Esposito ne font l'affaire pour le moment.

Un ailier est également une possibilité. Cela dit, et c'est important de le noter, aucun de ces deux renforts potentiels ne pourrait jouer en Europe : la liste pour la Conference League a déjà été remise. C'était déjà la course pour y inscrire Jan Vertonghen. Les nouveaux arrivants, s'il y en a, devront donc accepter ce fait (et ne seront vraisemblablement pas des noms clinquants, pour cette raison)...