Miyoshi fait à nouveau preuve de souplesse à l'Antwerp : "C'est l'une de mes plus grandes qualités"

Presque chaque semaine, il est dans le onze de départ du matricule 1, mais ce n'est qu'à la septième journée de championnat que Koji Miyoshi parvient à marquer pour le Great Old.

Sur une passe d'Ekkelenkamp, Miyoshi poussait le ballon dans le but, faisait 2-0 et le match était terminé. Il aidait l'Antwerp à réaliser un 21 sur 21 pour la première fois depuis 1930. "C'était il y a si longtemps ? Je n'en avais aucune idée. Je suis particulièrement heureux que nous nous en sortions si bien", a confié le Japonais après la rencontre.

Avec l'arrivée de Stengs, qui préfère jouer à droite, Miyoshi a dû abandonner son flanc droit et se déplacer à gauche. "Mais je peux jouer sur les deux flancs. Pour moi, ce n'est pas un problème d'être sur le flanc gauche. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes qualités et l'entraîneur le sait", a souligné Miyoshi.

Jeudi contre l'Union, Miyoshi était encore en soutien de Janssen et sinon il a joué presque tous les matchs sur le flanc droit. Il n'est pas jaloux du nouveau venu Stengs qui a pris sa place. "C'est un bon footballeur avec un beau pied gauche. Jusqu'à présent, j'aime combiner avec lui sur le terrain, tout comme avec les autres Néerlandais qui m'entourent", a-t-il ajouté.

Et si Stengs était totalement intégré au Bosuil ? Ekkelenkamp a également eu besoin de quelques semaines (et de postes) pour s'imposer à l'Antwerp.