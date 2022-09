Erling Håland intègre un cercle très prisé

Comme avec le RB Salzbourg et le Borussia Dortmund, l'attaquant norvégien a trouvé le chemin des filets dès son premier match de Ligue des Champions avec Manchester City ce mardi face au FC Séville (4-0).

Auteur d'un doublé, Erling Håland (22 ans, 1 match et 1 but en LdC cette saison) intègre un cercle très fermé puisqu’il devient seulement le quatrième joueur de l’histoire à marquer lors de sa première apparition en Ligue des champions pour 3 équipes différentes après Fernando Morientes, Javier Saviola et Zlatan Ibrahimovic, indique le statisticien Opta.

Un record de plus pour le Norvégien.