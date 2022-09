D'Anderlecht à ManCity, aucun problème pour Sergio Gomez : ses chiffres impressionnants en Champions League

Sergio Gomez était titulaire face à Séville ce mardi. Manchester City a facilement gagné 4-0 et l'ex-back gauche d'Anderlecht a impressionné.

Les chiffres de Sergio Gomez parlent pour eux. Jusqu'à présent, le transfert un peu surprenant de l'Espagnol est loin d'être prématuré : il est un plein succès, avec deux rentrées au jeu jusqu'ici et une première titularisation sur la plus grande des scènes. À n'en pas douter, Pep Guardiola compte sur l'ancien d'Anderlecht.

Sergio Gómez vs Sevilla



69 passes

90% pass accuracy

2 key passes

1 big chance created

2/2 successful dribbles

2 tackles won

1 interception

2 clearances

3/4 aerials won

7/9 duels won



The best possible replacement for Zinchenko. 🔵 pic.twitter.com/HQfp1rzXje — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) September 6, 2022

Sergio Gomez was absolutely world class today. Another bargain pic.twitter.com/KlvAHr8faC September 6, 2022

What a ball from Sergio Gomez to Haaland. We have a left footed LB that can cross. Am I dreaming? 😭😭 — ⁹ 8x🏆 (@ErlingRoIe) September 6, 2022