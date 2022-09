Héros de l'Atlético, Griezmann se dit "très heureux"

L'international français vit des moments compliqués du côté de l'Atlético mais a marqué un but salvateur en Ligue des champions.

Il en avait besoin et l'Atlético aussi : Antoine Griezmann a marqué le but de la victoire mercredi soir dans le duel qui opposait l'Atlético de Madrid et Porto.

L'international français a été élu "Homme du match" et s'est imposé comme un véritable héros de la rencontre dans un stade rempli. " Je suis très heureux d'être ici, de jouer pour ce club, ce coach et ces supporters", a confié l'intéressé après la rencontre.

Griezmann, dont le temps de jeu est fortement réduit pour des raisons propres au club, dit se sentir en pleine forme et vouloir tout donner peu importe les minutes qu'on lui donne.