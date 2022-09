Le T2 de Cologne revient sur les incidents à Nice : "Cela fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça"

La rencontre entre l'OGC Nice et Cologne (1-1) de ce jeudi soir dans le cadre de la première journée de Conference League a été largement perturbée par des heurts entre les supporters allemands venus en nombre et des supporters niçois.

André Pawlak, l'entraîneur adjoint de Cologne a dénoncé les incidents qui ont terni l'avant-match dans les tribunes de l'Allianz Riviera. "Il n'y a pas de mots pour ça (les affrontements avant le match). C'est un vrai scandale. C'est très triste et difficile de voir ça. On a demandé aux joueurs de rester concentrés. On a dit à l'équipe que sur 8 000 supporters, 7 950 étaient pacifistes. Mais je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça à Cologne depuis que je suis dans le football. Et en Allemagne, cela fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça", a expliqué le T2 du club allemand dans des propos relayés par L'Equipe.

"Avant le match, il a été difficile de nous concentrer. Heureusement on n'avait pas d'images dans les vestiaires. Il fallait penser à tous les efforts qu'on a fournis la saison dernière pour en arriver là. Je suis très satisfait de la qualité de notre jeu, même si après la pause, Nice a beaucoup pressé. C'est une équipe de grande qualité. J'ai pu parler avec Steffen Baumgart (l'entraîneur de Cologne, suspendu). Il m'a dit que c'était terrible dans les tribunes. Mais il a apprécié la qualité de notre match."