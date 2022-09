🎥 Ligue 1 : Marseille rejoint le PSG en tête, Alexis Sanchez à nouveau décisif

Le choc de ce samedi opposait Marseille au LOSC à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1.

Après un été agité, l'OM poursuit son très bon début de saison. Invaincu en Ligue 1, Marseille a retrouvé la Ligue des Champions il y a quelques jours (battu à Tottenham) et accueillait Lille pour le choc de la soirée.

Les Nordistes ouvraient le score rapidement via Ismaily (12e), mais Alexis Sanchez, la recrue phare égalisait dans le quart d'heure (26e).

Après le repos, Samuel Gigot (61e) bien placé au second poteau donnait l'avance aux Phocéens et fixait le score final, permettant à l'OM de garder le rythme et de rester invaincu.

Les hommes d'Igor Tudor rejoignent le PSG en tête avant d'accueillir l'Eintracht Frankfurt.