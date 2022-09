🎥 Serie A : l'Inter fait plier Torino dans les derniers instants

L'Inter Milan accueillait Torino pour le compte de la 6e journée de Serie A.

Après deux défaites de suite et trois lors des quatre dernières parties, l'Inter (toujours privée de Romelu Lukaku) a retrouvé le chemin de la victoire.

Ce fut long et laborieux, mais face aux anciens Rouches Vanja Milinkovińá-Savińá et Mergim Vojvoda (ex-Standard), les Nerazzurri s'en sont remis à Marcelo Brozovińá (89e) auteur du seul but de la partie.

Ce but tardif a délivré tout un stade et permet à l'Inter de se hisser sur le podium.