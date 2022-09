🎥 Les Diables Rouges présentent leur hymne pour la Coupe du monde

Les Diables Rouges collaborent avec le chanteur belge Oscar and The Wolf et nous offrent leur hymne pour la prochaine Coupe du monde.

Comme communiqué par la fédération, le titre "Warrior" de l'artiste Oscar and The Wolf a été choisi comme hymne des Diables Rouges pour la Coupe du monde au Qatar.

"Cette chanson est un bijou musical qui combine de manière unique le R&B contemporain et l'électro-pop. La chanson se caractérise par un son très actuel et dansant qui aura sa place dans un stade de football et inspirera nos Diables Rouges belges à performer le mieux possible", présente le communiqué.



"J'ai écrit cette chanson il y a quelques mois et je l'ai appelée "Warrior". C'était censé être un hymne à la conquête du monde, mais cela a grandi en autre chose. Parfois, nos plus grands triomphes sont les moments où nous nous conquérons nous-mêmes. Celui-ci s'adresse à tous ceux qui se battent pour quelque chose. J'espère qu'il alimentera également le feu de nos Diables Rouges belges qui se préparent à relever un nouveau défi, celui de jouer la Coupe du monde", explique l'artiste, qui a clot ses concerts au Lowlands et au Pukkelpop par ce titre et a reçu un très bon accueil. "Warrior" sera disponible ce 16 septembre.