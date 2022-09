Alfred Schreuder et l'Ajax se préparent à affronter un Liverpool "agacé" : "L'équipe la plus forte de la compétition"

Ajacides et Liverpuldiens se disputeront la victoire ce mardi à Anfield. Cet affrontement de Ligue des Champions a été préfacé par le coach de l'Ajax et ancien tacticien du Club de Bruges, Alfred Schreuder.

"Vous devez être très bon sur le ballon contre ce genre d'équipes et avoir beaucoup de cran et de courage", a déclaré Alfred Schreuder en conférence de presse selon des propos relayés par Voetbal International. "C'est le maître mot de demain. Si nous pouvons le faire, alors nous avons une chance. Si ça ne marche pas, ce sera difficile.Nous entrerons alors dans des duels et ils sont très forts."

Le prédécesseur de Schreuder à l'Ajax, Erik ten Hag, a réussi à faire tomber Liverpool cette saison avec Manchester United. Mais Schreuder dit ne pas lui avoir parlé. "Non, je n'ai pas eu de contact avec lui. J'ai vu le match. Puis j'ai vu certaines choses qui nous conviendraient aussi. Nous essayons de le faire à notre manière."

L'ancien coach du Club de Bruges le sait : il va affronter un monstre blessé, qui attend grandement de se rassurer avec une victoire. "L'intensité de la Premier League est beaucoup plus élevée", a déclaré Schreuder. "Nous sommes l'Ajax et je pense que l'Ajax a montré ces dernières années en Europe qu'il pouvait être compétitif à ce niveau. Demain, avec les nouveaux joueurs que nous avons, c'est un autre défi. Mais nous savons que Liverpool est agacé. C'est l'adversaire le plus fort de la compétition."