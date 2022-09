Van Crombrugge et Anderlecht doivent éviter la crise : "Ce n'est pas nouveau et cela reste un problème"

Hendrik Van Crombrugge, capitaine d'Anderlecht, veut voir une réaction face au FCSB. L'expérimenté gardien sait que son équipe couve une crise.

Après les défaites face à Gand, l'Union et Westerlo, Anderlecht compte un 1/12 en championnat. "Nous sommes assez profonds, nous n'avons pas besoin d'être timides à ce sujet. 1 sur 12, c'est carrément mauvais. Une qualification et un bon parcours européen sont toujours permis au prix de quelques points, mais maintenant il y en a trop. Il s'agira de perdre le moins de points possible sur le reste", s'est exprimé Hendrik Van Crombrugge.

Lior Refaelov a pointé ce dimanche, après la défaite contre Westerlo, un manque d'intensité. "Un manque d'intensité, je ne sais pas trop", considère Van Crombrugge. "Mais nous nous faisons souvent écraser par certaines équipes qui montrent plus d'élan et de passion. Ce n'est pas nouveau et cela reste un point de travail. Ce que le président a dit, je vais le garder pour moi. Mais de manière générale, le message était que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités et en cela il a raison."

"Je comprends les critiques. Je suis le premier à admettre que c'est trop peu. Mais les mots sont une chose", a continué le gardien de but. "Maintenant, nous devons répondre par des actes pour réduire à nouveau l'écart de points. Surtout lorsque nous ne sommes pas supérieurs en qualité, nous devrons compenser par le travail et l'engagement. Sinon, ce sera difficile."