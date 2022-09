Erik ten Hag juge Ronaldo: "Oui, il va marquer plus de buts, à une condition"

Cristiano Ronaldo a ouvert son compteur cette semaine en coupe d'Europe.

Buteur sur penalty contre le Sheriff Tiraspol (0-2) en Ligue Europa, l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo (37 ans, 2 matchs et 1 but en C3 cette saison) a enfin ouvert son compteur. Sans doute le début d’une longue série d’après son manager Erik ten Hag.

"On pouvait s'attendre à ça puisqu'il a manqué la présaison. Donc il doit travailler dur pour avoir la bonne condition physique et ensuite, il marquera plus de buts. On peut voir qu'il en est vraiment proche. Quand il sera plus en forme, il concrétisera ses occasions. Je pense qu'il est totalement impliqué dans le projet et dans l'équipe. On voit aussi que des connexions arrivent autour de lui", s’est réjoui le coach néerlandais.