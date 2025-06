Départ inévitable pour un Diable Rouge : direction... la Turquie ?

Johan Bakayoko est cité sur le départ à chaque fenêtre de mercato, mais cet été semble être la bonne pour l'ailier du PSV Eindhoven, qui n'a plus qu'un an de contrat. Reste à voir où il signera.

Où évoluera Johan Bayakoko (21 ans) la saison prochaine ? Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat et qu'il est l'une des plus grosses valeurs marchandes du PSV Eindhoven, un départ semble inévitable pour l'ailier belge du champion des Pays-Bas.

Divers rumeurs ont déjà fleuri, qui envoient Bakayoko en Angleterre ou en Allemagne. Mais le média Fotospor affirme qu'un géant turc aurait désormais jeté son dévolu sur le Diable Rouge : Fenerbahçe serait prêt à se jeter dans la bataille pour le signer.

Le club coaché par José Mourinho souhaite renouveler son effectif, et espérerait pouvoir obtenir un bon prix pour Johan Bakayoko au vu de son expiration de contrat dans un an. Fenerbahçe, cependant, n'a pas les moyens financiers des autres clubs évoqués.

Ainsi, le club stambouliote espère pouvoir convaincre le PSV Eindhoven de céder son ailier, auteur de 12 buts en 47 matchs la saison passée, pour environ 20 millions d'euros - soit 10 de moins que la valeur marchande estimée par Transfermarkt.

Le Eindhovens Dagblad précise cependant qu'à l'heure actuelle, aucune offre n'aurait été effectuée par Fenerbahçe pour Johan Bakayoko. Le PSV a longtemps réclamé des montants allant jusqu'à 50 millions pour le Belge, mais se résignera certainement à le perdre pour moins que ça.