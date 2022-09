Hein Vanhaezebrouck analyse Depoitre et Fofana : "C'est à lui de faire en sorte que ça marche"

Après la victoire 3-0 de La Gantoise face aux Shamrock Rovers, il y avait malgré tout des choses à dire sur le secteur offensif.

Malgré la victoire 3-0 de La Gantoise hier face aux Shamrock Rovers lors de la deuxième journée de Conference League, Hein Vanhaezebrouck n'était pas extrêmement satisfait de la performance du compartiment offensif de son équipe. "Ils ont trop peu apporté. Je ne suis pas pleinement satisfait de Depoitre, j'en attends plus de lui. J'aimerais revoir le Laurent du passé. S'il n'y avait pas de problèmes, il jouerait plus. C'est à lui de faire en sorte que ça marche."

Concernant Malick Fofana, il n'a pas non plus convaincu entièrement son entraîneur. "Je veux le voir dans les matches comme je le vois à l'entraînement. Pendant la semaine, il est parfois réellement excellent. Mais il doit parvenir à reproduire cela en match."

"Il a 17 ans, il est petit et fin, mais il est extrêmement rapide et c'est un très bon dribbleur. On va continuer à l'intégrer progressivement. Il jouera encore des matches avec les U23 où il va pouvoir faire ses armes, puis il aura l'occasion de se montrer en équipe première. C'est le même raisonnement avec Salah, par exemple."