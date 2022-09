Mauvaise nouvelle pour le Standard et Nathan Ngoy : "C'est plus sérieux que prévu"

Ce dimanche soir (18h30), le Standard de Liège accueille le Club de Bruges lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège sera privé de deux joueurs importants lors de la réception du Club de Bruges. "C'est plus sérieux que prévu pour Nathan Ngoy. Il sera absent de quatre à six semaines. Gros coup dur pour lui et pour nous. C'est triste, mais cela fait partie du football. Il faut trouver une solution et la racine du problème car cela fait deux fois qu'il se blesse à la cuisse droite. C'est un garçon vraiment sérieux et très professionnel donc cela ne provient pas de son hygiène de vie. Concernant Kostas Laifis, il devrait effectuer son retour lors du derby liégeois contre Seraing dans deux semaines", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Ces deux absences forcent évidemment le technicien norvégien à changer ses plans pour dimanche. Quel système et quelle animation ce week-end ? En l’absence de Ngoy et Laifis, blessés, Deila repassera-t-il à quatre derrière ? "Une tâche compliquée m'attend car j'ai moins d'options. Mais j'ai John Nekadio et Lucas Noubi qui peuvent jouer à cette position. Nous allons voir durant les prochaines heures vers quel système nous pencherons", a souligné le T1 des Rouches.