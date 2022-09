Le Roi Pelé défend Vinicius Jr en personne

Quand le Roi parle, tout le monde écoute.

"S'il marque un but et qu'il décide de danser, (...) il y aura des problèmes s'il fait ça dans notre stade" : Koke a prévenu Vinicius (22 ans, 5 matchs et 4 buts en Liga cette saison) avant le derby entre l'Atletico et le Real Madrid dimanche (21h) en Liga. Le match n'a pas encore eu lieu, mais la potentielle célébration de l'ailier brésilien fait déjà polémique en Espagne, avec quelques insultes racistes à son encontre de la part de certains consultants... De quoi pousser son compatriote Pelé à prendre la parole.

"Le football est une joie. C'est une danse. C'est plus que ça. C'est une vraie fête. Même si, malheureusement, le racisme existe toujours, nous ne laisserons pas cela nous empêcher de continuer à sourire. Et nous continuerons à lutter chaque jour contre le racisme de cette manière : en luttant pour notre droit d'être heureux et respectés", a déclaré "O Rei" dans un long message posté sur son compte Instagram. Un soutien de poids pour Vinicius.