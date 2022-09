Un joueur chez les Diables Rouges, l'Antwerp attendait cela depuis 26 ans

Le matricule 1 ne cesse de grandir et de progresser depuis son retour au sein de l'élite.

La sélection de Toby Alderweireld pour les matchs de Ligue des Nations des Diables Rouges contre le Pays de Galles et les Pays-Bas n'était qu'une formalité, mais le défenseur fournit une statistique très remarquable. Du moins, s'il disputé les matchs de la Ligue des Nations....

Par exemple, cela fait 25 ans qu'un joueur du de l'Antwerp n'a pas disputé de minutes de jeu pour les Diables Rouges. Quel joueur était le dernier Anversois à défendre les couleurs de la Belgique ?

La réponse : Rudi Smidts. L'arrière gauche, né à Deurne, a joué pour Anvers de 1984 à 1997 et a été appelé pour la première fois par le sélectionneur national Walter Meeus en 1989, mais n'a pas été autorisé à jouer à l'époque. Il a fait ses premières minutes en 1992, après quoi il a accumulé 33 sélections, 1 but et a été autorisé à accompagner les Diables Rouges à la Coupe du monde 1992 aux États-Unis. Son dernier match international en tant que joueur du matricule 1 a été une défaite 0-2 contre la France en 1996.

© photonews

Teunckens

Dans un passé moins lointain, un autre joueur anversois a brièvement pu se targuer de rejoindre les Diables Rouges. En effet, le gardien Jens Teunckens est brièvement devenu troisième gardien sous Roberto Martinez en 2019. En raison de la paternité de Simon Mignolet et de la blessure d'Hendrik Van Crombrugge, Jens Teunckens a été repêché dans l'équipe U23 pour compléter l'équipe A.