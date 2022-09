Hugo Cuypers, crucial pour La Gantoise : "Il marque, peu le font chez nous"

La Gantoise vise les trois points sur la pelouse de Genk ce dimanche. Avec l'aide d'un certain Hugo Cuypers, en grande forme.

Hugo Cuypers en est déjà à 5 buts en 8 rencontres de Pro League. La semaine passée, il a manqué un but tout fait, mais s'est ensuite rattrapé. Et face aux Shamrock Rovers, il a de nouveau trouvé le chemin des filets. La confiance est claire chez l'ancien jeune du Standard. "Il marque, et peu de joueurs peuvent en dire autant chez nous", souriait Hein Vanhaezebrouck après la victoire face aux Shamrock Rovers.

"Sans ses buts, nous n'aurions pas marqué beaucoup cette saison", pointe le coach gantois. Les Buffalos ont inscrit 13 buts en D1A, dont 5 de Cuypers. Largement moins que le top 4 actuel. Il faudra donc certainement un grand Hugo Cuypers à Genk !