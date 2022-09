Quand Bruno Fernandes se compare à.... Nicolas Pépé

Le Portugais n'apprécie pas beaucoup les critiques.

ors d'un entretien accordé au média The Athletic, le milieu offensif de Manchester United Bruno Fernandes (28 ans, 6 matchs et 1 but en Premier League cette saison) est revenu sur son passage à vide et les critiques qui lui ont été faites. Pour illustrer sa force de caractère et le manque d'indulgence à son égard, le Portugais n'a pas hésité à se comparer à l'ancien flop d'Arsenal… l'ailier prêté à Nice, Nicolas Pépé (27 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison).

"Il a eu quelques mauvais matchs et tout le monde disait : 'Il doit encore s'adapter'. Mais quand Bruno faisait un mauvais match, c'était simplement parce qu'il pestait ou qu'il ne se concentrait pas sur le jeu. Pour moi, c'était bien, parce que ça voulait dire que j'étais prêt et que c'était pour ça qu'ils en demandaient autant de ma part", a raconté l'ancien du Sporting Portugal.