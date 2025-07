La Serie A ne veut pas que Jashari : un autre Brugeois suivi par un géant d'Italie !

Le Club de Bruges sait qu'il va perdre beaucoup de piliers cet été, et Raphaël Onyedika fait partie des joueurs ayant reçu leur bon de sortie. Après Ardon Jashari et Milan, c'est à nouveau la Serie A qui s'intéresse au Nigérian.

Raphaël Onyedika, 24 ans, est devenu un maillon essentiel du Club de Bruges depuis son arrivée il y a trois ans. Sa puissance physique, ses qualités de récupérateur et son sens du positionnement ont fait sensation même en Europe, attirant les regards de grands clubs. L'AC Milan et l'Atalanta le suivent depuis longtemps, mais la Juventus semble désormais avoir fait le premier pas.

La Juventus a récemment envoyé des scouts en Belgique pour observer Onyedika à l'œuvre. De plus, les contacts existants avec l'agence représentant le Brugeois, CAA Stellar - qui représente également Arkadiusz Milik et le nouvel arrivant turinois Pierre Kalulu - faciliteraient un accord. La Vieille Dame veut agir rapidement alors que l'intérêt pour le Nigérian augmente.

Onyedika vendu à la Juventus pour environ 20 millions ?

Le FC Bruges souhaite en réalité se séparer d'Onyedika, qui n'a plus qu'un an de contrat au Jan Breydel et n'est pas proche d'une prolongation. Les médias italiens affirment qu'il faudrait débourser 35 millions pour le recruter, mais le Club vise en réalité environ 20 millions.

La Juventus semble prête à investir ce montant, d'autant plus qu'ils souhaitent se séparer de Douglas Luiz. Le Brésilien n'a jamais justifié son prix d'achat de 60 millions de dollars et a rarement joué. La Juventus espère le vendre pour environ 40 millions, afin de libérer une place dans le noyau pour Raphaël Onyedika.

La Juventus souhaite investir de manière ciblée dans des joueurs à fort potentiel. Onyedika correspond parfaitement à ce profil : jeune et prêt à passer un palier. Les prochaines semaines seront cruciales dans ce dossier.