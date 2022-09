Iago Aspas est dépité !

Iago Aspas espérait être sélectionné par Luis Enrique.

Malgré ses belles performances avec le Celta Vigo, Iago Aspas (35 ans, 18 sélections et 6 buts) n'a pas été retenu en équipe nationale d'Espagne par Luis Enrique pour les prochains matchs de Ligue des Nations face à la Suisse (24 septembre) et au Portugal (27 septembre). Une grosse déception pour l'attaquant galicien, conscient que la Coupe du monde au Qatar s'éloigne pour lui.

"Ça me fait mal de ne pas aller en l'équipe nationale. Je suis têtu et je ne vais pas baisser les bras jusqu'au bout. S'il n'y avait aucune chance d'aller au Qatar, je n'essaierais pas de me battre avec mon équipe chaque semaine. J'ai cette récompense à aller chercher et j'essaierai de faire de mon mieux", a soutenu le buteur ibérique pour la Cadena SER.