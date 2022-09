Jan Vertonghen sur son départ du Benfica : "La décision la plus difficile que j'ai eu à prendre en tant que footballeur et en tant que personne"

Transféré dans les dernières heures du mercato au RSC Anderlecht, le Diable Rouge est revenu sur son départ du club portugais.

"Il a littéralement fallu 24 heures entre le séjour à Benfica et la signature d'un contrat avec Anderlecht", a expliqué Vertonghen au micro de VTM. "Vous vivez dans un tel stress, une telle tension. Vous êtes occupé par des contrats, des examens médicaux, des déménagements… Ce qui prend normalement des mois aux gens, vous le faites en une journée."

"Je n'ai jamais pensé à partir, jamais. Bien sûr, j'ai supposé que j'allais jouer. Dans les matchs européens, les matchs de coupe ou en raison de suspensions et de blessures", a-t-il expliqué quant à son départ du Benfica Lisbonne. "C'est vraiment très bizarre. Le 31 août au matin, mon agent a appelé car Anderlecht était intéressé. Anderlecht devait le savoir rapidement car ils devaient présenter leur liste européenne (...) J'ai d'abord dit non parce que je voulais toujours rester au Benfica (...) Ensuite, j'ai eu une conversation avec mon entraîneur et à partir de ce moment j'ai vraiment eu la sensation que ça n'allait pas aller."

"Anderlecht a dit que je devais monter dans l'avion quatre heures plus tard", a-t-il poursuivi. "J'ai dit que je ne pouvais pas, parce que je voulais le dire moi-même à mes enfants. Je suis allé les chercher, les ai mis à table et puis j'ai apporté la nouvelle (...) Cela fait vraiment très mal. C'est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre en tant que footballeur et en tant que personne."

"Nous sommes maintenant deux semaines plus tard, mes enfants vont à l'école ici et nous avons trouvé une maison. Tout s'est passé très vite, mais bien sûr, il y a aussi des choses positives à ce sujet. Ils m'ont aussi très bien accueilli à Anderlecht."