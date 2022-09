Jérémy Doku serait dans les petits papiers du champion d'Italie

Le feu follet du Stade Rennais continue de s'attirer des convoitises.

Non-sélectionné avec les Diables pour la Ligue des nations, Jérémy Doku (20 ans) tentera de retrouver du rythme avec les Espoirs, qui joueront prochainement deux matchs amicaux. Le jeune ailier du Stade Rennais vit un début de saison compliqué et n'a disputé que 146 minutes en 6 matchs.

Selon le média italien Calciomercato, Doku pourrait être mis sur le marché prochainement par Rennes, qui l'a acheté il y a deux à Anderlecht pour la somme record de 26 millions d'euros.

L'AC Milan et ses dirigeants Paolo Maldini et Frederic Massara l'auraient dans leurs petits papiers depuis un petit temps et suivraient sa situation. Les qualités de Doku, son profil et sa jeunesse feraient de lui une cible potentielle. Néanmoins, le média ajoute qu'une offre n'est pas encore (?) à l'ordre du jour.