Contre-performance totale pour le Canada en Gold Cup. Le coorganisateur du Mondial 2026 a partagé l'enjeu face à Curaçao, malgré un but du très probable futur Mauve Nathan Saliba.

Il y a quelques jours de cela, nous vous présentions Nathan Saliba, qui devrait sauf retournement de situation inattendu devenir la nouvelle recrue du RSC Anderlecht dans les jours à venir. Olivier Renard suit probablement avec attention et avec plaisir les prestations de son futur joueur à la Gold Cup avec le Canada.

Ainsi, quelques jours après avoir marqué l'un des 6 buts de son équipe face au Honduras, Nathan Saliba a récidivé et inscrit le seul but du Canada face à Curaçao. Cela n'a pas empêché le Canada de partager l'enjeu (1-1) face à la modeste équipe entraînée par Dick Advocaat et classée 90e au ranking FIFA.

Deux points perdus qui empêchent le Canada de déjà être qualifié pour le prochain tour de la Gold Cup. Il faudra éviter la défaite face au Salvador lors de la dernière journée, tandis que Curaçao défiera le Honduras : tout est encore possible dans ce groupe de 4 dont les deux premiers se qualifient.

La Gold Cup se tient actuellement aux USA et au Canada. La finale est prévue le 6 juillet prochain, à Houston (Texas). En parallèle à la Coupe du Monde des Clubs, elle fait office de répétition générale pour la Coupe du Monde 2026 pour les USA et le Canada.

À noter la présence, comme souvent, d'une nation invitée lors de cette édition : l'Arabie Saoudite, qui participe à la Gold Cup pour la première fois. Le Qatar avait été invité aux deux éditions précédentes.