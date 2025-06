OFFICIEL : le club ennemi du Bayern recrute un défenseur belge

Vous vous souvenez de Siemen Voet ? L'ancien joueur du KV Malines et du Club de Bruges repart pour une nouvelle aventure à l'étranger.

Le TSV 1860 Munich a officialisé l’arrivée de Siemen Voet, défenseur central belge mesurant 1,90 mètre. Il portera désormais le numéro 3. Le joueur évoluait sous les couleurs du Slovan Bratislava, avec lequel il a disputé trois matchs de Ligue des champions la saison dernière.

Âgé de 25 ans, Voet a effectué une grande partie de sa formation au Club de Bruges. Il a également joué au KV Malines, PEC Zwolle et Fortuna Sittard. Plus récemment, il portait les couleurs du club le plus titré de Slovaquie, le ŠK Slovan Bratislava.

L’Allemagne, une nouvelle étape

La saison passée, il a joué 25 matchs entre le championnat slovaque, la Coupe nationale et la Ligue des champions, totalisant 1 795 minutes de jeu. Désormais, une nouvelle aventure commence pour lui en Allemagne.

Un renfort utile pour la défense

"Je suis vraiment heureux de faire mes premiers pas dans le football allemand avec le TSV 1860 Munich. Ces derniers jours, j’ai appris à mieux connaître le club et j’ai hâte de vivre cette expérience sur le terrain, surtout pendant les matchs à domicile dans un stade toujours plein."

"Siemen est un défenseur central solide, qui, malgré son expérience, continue de progresser", a commenté Dr. Christian Werner. "Son arrivée nous apporte encore plus de flexibilité. Il s’est aussi distingué dans ses anciens clubs par sa personnalité positive, ce qui correspond parfaitement à l’esprit de notre nouvelle équipe pour la saison 2025/26."