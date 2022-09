Sergio Busquets vit-il sa dernière saison au Barça ?

Le FC Barcelone semble proche de se séparer de son emblématique numéro 5.

Après 685 matchs disputés et un paquet de trophées remportés sous la tunique catalane, ça sent la fin pour Sergio Busquets (34 ans). Le capitaine du FC Barcelone a son contrat qui expire en juin prochain et cela ne semble pas aller vers une prolongation.

Le média SPORT annonce en effet que Busquets aimerait tenter une expérience à l'étranger, lui qui n'a porté que les couleurs du Barça durant sa carrière. Il aurait des touches avec l'Inter Miami (MLS), le club de David Beckham. Les premiers contacts auraient été établis depuis fin juillet entre les deux parties et un match amical remporté 0-6 par le Barça.

La direction catalane verrait alors en Frenkie de Jong, qu'elle a pourtant voulu vendre cet été à Manchester United, la nouvelle plaque tournante au milieu de terrain. Mundo Deportivo annonce quant à lui que de Jong pourrait être poussé vers la sortie au profit de Jorginho, dont le contrat avec Chelsea expire également en juin prochain.