Une première depuis 1998 pour les Diables?

La composition de départ des Diables Rouges pourrait être historique.

On le sait, cet été, plusieurs Diables Rouges sont revenus au pays. Toby Alderweireld est à l'Antwerp, Vertonghen est un joueur du Sporting d'Anderlecht et Dedrijk Boyata est dans la Venise du Nord. Du coup, ce jeudi contre le Pays de Galles, on pourrait avoir une composition historique.

Ces trois joueurs, plus Zeno Debast ou encore Brendon Mechele, ont des chances d'être titulaire (Tout comme Wout Faes). Du coup, on pourrait avoir une défense des Diables 100% Jupiler Pro League, et cela fait très longtemps que cela n'est plus arrivé en rencontre officielle.

C'était d'ailleurs…le 25 juin 1998 au Parc des Princes, lors de la troisième journée des rencontres de poule de la Coupe du Monde en France. Contre la Corée du Sud, la défense était composée de Deflandre, Vidovic, Clement, Borkelmans et Van Kerkhoven. À cette époque, tous jouaient encore en Belgique.

Par la suite, Deflandre est parti à Lyon, et d'autres joueurs évoluant à l'étranger sont venus garnir la défense : Van Buyten, Valgaeren, avant les arrivées de Kompany, Vermaelen, Vertonghen et autres. Ce n'est qu'un détail, mais cela valait la peine de le souligner.