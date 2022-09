Neymar a-t-il quitté le FC Barcelone à cause de problèmes personnels?

Le départ du Brésilien du FC Barcelone avait fait couler beaucoup d'encre.

Recruté pour 222 millions d’euros par le Paris Saint-Germain en août 2017, l'attaquant Neymar (30 ans, 11 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) a quitté le FC Barcelone en raison de problèmes personnels. C’est en tout cas la version racontée par l’ancien directeur du football du club catalan, Raul Sanllehi.

"Je vous ai dit tous séparément que le problème dans cette affaire était la tête du joueur. Le gars est mal en point, il a beaucoup de problèmes personnels, il est très confus et très vulnérable. Il a donc pensé à tort qu'en fuyant Barcelone, il fuirait également ses problèmes (alors qu'il devrait plutôt les affronter et ne pas partir). Je lui ai parlé directement, à plusieurs reprises, je l'ai fait pleurer plus d'une fois et il m'a avoué plus d'une fois qu'il était perdu. Ses coéquipiers ont été incroyables, ils l'ont soutenu jusqu'au bout (mais à la fin, ils en ont eu assez, comme moi, comme nous tous)", a expliqué l’ex-dirigeant blaugrana dans un mail envoyé à Josep Maria Bartomeu et Oscar Grau publié par El Mundo.

"J'ai eu beaucoup d'ennuis avec le père ces dernières semaines. J'ai parlé pendant des heures et des heures. Je vous assure qu'il était avec nous, jusqu'à ces deux ou trois derniers jours, quand, à tort et à travers, il s'est senti trahi lorsque, la veille du match de Miami, la question de la prime de signature en suspens a été publiée. Il a interprété que le club l'avait divulgué pour faire pression sur lui (et l'a même pris comme une menace). Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à le perdre", a rajouté l’homme d’affaires de 56 ans.