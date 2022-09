Koni De Winter : "Ma saison ne sera réussie que si je suis un meilleur joueur à la fin qu'au début"

Koni De Winter doit percer cette saison. Le défenseur de la Juventus a été prêté à Empoli et doit prouver qu'il est prêt à rivaliser avec les grands. "C'est pourquoi je n'ai pas choisi le Club de Bruges", a-t-il déclaré.

Le 8 décembre 2021, Koni De Winter entre dans l'histoire. À 19 ans et 179 jours, il est le plus jeune joueur titulaire de la Ligue des champions dans l'histoire de la Juventus de Turin. Le Diablotin impressionne et la Vieille Dame croit en son talent. Son contrat est prolongé jusqu'en 2026. Mais cette saison, la Juventus place le défenseur central de 20 ans à Empoli, un choix délibéré. "Cela fait du bien, je fais mes premiers pas. C'est un processus d'apprentissage et je dois me rendre compte que cela prend du temps. Mais je ne suis pas pressé, tant qu'on le fait d'une bonne manière", a expliqué le défenseur central à Sporza.



Il était également plus intéressant pour la Juventus que Koni reste en Italie, malgré l'intérêt de la Belgique, notamment du Club de Bruges. "Vous jouez dans le même championnat que votre club d'origine et de cette façon, ils peuvent mieux vous suivre et voir votre progression", a-t-il déclaré.



En tant que jeune joueur d'un club emblématique, Koni a beaucoup appris des Bonucci et Chiellini et a volé avec ses yeux. "Comment un joueur de haut niveau doit se comporter, tous les jours. Comment ils vivent, comment ils travaillent, comment ils s'entraînent, comment ils apprennent quelque chose chaque jour."

Mais il doit maintenant relever un défi à Empoli. "Ma saison ne sera réussie que si je suis un meilleur joueur à la fin qu'au début, mais j'espère avoir beaucoup de temps de jeu", a-t-il conclu.

Il a déjà commencé la saison dans l'équipe de départ, mais les quatre derniers matchs, il a dû les regarder depuis le banc.