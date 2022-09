Arnaud Bodart après Standard-Seraing : "Je cherche toujours à comprendre ce qu'il s'est passé"

Le Standard de Liège s'est incliné lors du derby liégeois face à Seraing (0-2) lors de la dixième journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir. Un coup d'arrêt pour les Rouches après leur belle série de 12 sur 12.

Après une prestation aboutie et une victoire contre le Club de Bruges, le Standard était méconnaissable ce vendredi soir face à Seraing. "Je cherche toujours à comprendre ce qu'il s'est passé. On était dans une bonne série. On gagne quatre matchs de suite et on bat Bruges 3-0 chez nous. On joue un deuxième match à domicile et on n'était pas là. La trêve internationale n'est pas une excuse. C'était un gros jour sans !", a confié Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre.

Il était pourtant hors de question de faire preuve de suffisance lors de la réception de Seraing. "Aucune suffisance de notre part. On était mous, on a raté des passes simples et on n'a pas joué notre jeu habituel. On a peut-être montré trop d'envie et joué trop vite. Il faut rester plus calme et prendre son temps. On doit encore apprendre à se créer plus d'occasions quand on affronte un adversaire qui joue fort bas en bloc. Ils ont bien défendu et ils nous ont eu en contre-attaque. C'est râlant car on a donné deux cadeaux à Seraing. À noter que le premier but adverse est beau", a souligné le portier liégeois.

Un retour sur terre pour les Rouches après leur 12 sur 12. "Un coup d'arrêt. Il faut relever la tête et avancer. Il faut apprendre à gagner quand ça va moins bien tout simplement. On est encore au début du processus, impossible de passer du noir au blanc quand on voit la saison dernière. Il faut franchir les étapes", a conclu Bodart.