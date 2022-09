Le transfert de l'été de Monaco déçoit: "Il a du mal à s'intégrer"

Son arrivée avait été saluée, mais il ne répond pas aux attentes sur le terrain.

Recruté cet été en provenance de Liverpool, Takumi Minamino (27 ans, 7 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) n'a pas encore répondu aux attentes sous le maillot de l'AS Monaco. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Paul Mitchell a fait savoir qu'il n'était pas satisfait du rendement de son attaquant japonais.

"Je dois admettre que toutes (les recrues) ne me donnent pas le même degré de satisfaction", a commencé le directeur sportif de l'ASM, soulignant les bonnes performances de Breel Embolo, Mohamed Camara ou encore Malang Sarr. "Takumi Minamino est celui qui a le plus de mal à s'intégrer pour le moment. Il faut être patient. J'espère que son but contre Reims en amènera plein d'autres."

"C’est paradoxal car il est le joueur le plus âgé de cette liste, poursuit le dirigeant monégasque, tout en restant optimiste. Il doit s’acclimater mentalement et physiquement. Il a besoin de rythme. On sait que c’est un bon joueur. Il a brillé à Salzbourg, a une grosse expérience en Ligue des Champions, vient de Liverpool où il a marqué des buts importants et Jürgen Klopp a toujours eu des mots très élogieux à son propos. On travaille à lui redonner ce relâchement qui manque actuellement à son jeu. Il a 27 ans, il arrive au pic de sa carrière, il n’y a aucun doute sur ses capacités."