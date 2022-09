Manchester United n'oublie pas son ex-cible estivale

Il est resté dans son club.

Pas refroidi par l’échec des négociations l’été dernier, Manchester United n’a pas abandonné l’idée de recruter le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong (25 ans, 6 matchs et 1 but en Liga cette saison). Selon les informations du média ESPN, les Red Devils entendent revenir à la charge, plus l’été prochain que cet hiver, pour tenter d’enfin attirer le Néerlandais.

Une idée ambitieuse pour les pensionnaires d’Old Trafford qui s’étaient consolés avec Casemiro au mois d’août. Mais après avoir fait briller De Jong durant leur époque commune à l’Ajax Amsterdam, le manager mancunien Erik ten Hag souhaite toujours faire de son compatriote la pièce maîtresse de son équipe. En plan B, MU songe à se placer sur le phénomène du Borussia Dortmund Jude Bellingham, mais le Real Madrid et Liverpool se trouvent déjà sur le coup...