Pierre Patron a remplacé Koffi au pied levé et repoussé tous les essais anderlechtois : "Quand tu reçois ta chance, tu dois être le meilleur possible"

Le gardien français a sorti une prestation de haut vol et est l'un des grands artisans de l'éclatante victoire de Charleroi sur Anderlecht (1-0).

Hervé Koffi indisponible suite à une surcharge, c'est le gardien français Pierre Patron qui a pris place dans les cages de Charleroi. Face à "l'autre" Sporting, celui d'Anderlecht, Patron a fait un match parfait, repoussant les essais des Bruxellois notamment en première période et gardant ses cages inviolées.

Grand auteur de la belle victoire 0-1, Patron s'est exprimé, satisfait et souriant, en zone mixte. "On a vu une bonne équipe de Charleroi, qui a souffert ensemble, qui a réussi à attaquer ensemble. J'ai fait le travail, mais les autres ont fait le travail aussi. Que ce soit les attaquants, les défenseurs, les milieux qui ont beaucoup couru, qui ont charbonné et les défenseurs qui ont été là pour enlever des situations chaudes. C'est vraiment la victoire d'un groupe."

Le remplaçant d'Hervé Koffi s'est grandement mis en évidence, et de la bonne manière. "Les gardiens, c'est toujours la même chose. Il n'y a qu'un qui joue. Il faut être le meilleur possible quand on a notre chance."

"On va surtout profiter, et ne pas s'enflammer avant le derby contre le Standard. Ca reste un derby. Ils vont vouloir notre peau, on va vouloir la leur", a-t-il ensuite ajouté.