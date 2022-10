Ferran Jutgla déterminé : "Si nous ne poursuivons pas sur notre lancée, la victoire à Porto n'aura servi à rien"

Ce mardi soir (21h), le Club de Bruges recevra l'Atlético de Madrid lors de la troisième journée de la Ligue des champions.

Ferran Jutgla va retrouver l'Atlético de Madrid, une équipe qu'il avait affronté en décembre 2018 Copa del Rey, lorsqu'il évoluait encore Sant Andreu (D3 espagnole). "J'étais assez choqué à l'époque. C'est le top mondial, ai-je pensé à l'époque", a déclaré Jutgla en riant. "Cela reste un grand souvenir. C'était 4-0 alors, donc j'espère que nous ferons mieux demain", a lâché l'attaquant espagnol qui n'a pas eu besoin d'une grande période d'adaptation en Belgique

En 13 matchs, le Catalan a déjà inscrit sept buts. "Le club et mes coéquipiers joueurs m'ont réservé un accueil extrêmement chaleureux. Et bien sûr, cela aide à être performant. On m'a tout de suite aidé à trouver une maison et à apprendre quelques mots d'anglais. Je me sens à l'aise ici."

Adversaire espagnol ou non, Jutgla ne pense qu'à une nouvelle victoire de Bruges mardi soir sur la scène européenne. "Nous voulons passer l'hiver européen et accéder aux huitièmes de finale de la C1", a déclaré l'attaquant ambitieux. "Bien sûr, cette victoire contre Porto a été fantastique, à la fois pour moi et pour tout le groupe. Mais si nous ne continuons pas sur cette lancée, cette victoire ne vaut rien", a conclu Jutgla.