Kristof D'Haene croit en un renouveau : "Il y a assez de qualité dans ce groupe pour ne pas être dans la zone dangereuse"

Kristof D'Haene pouvait respirer tranquillement après Courtrai-Anvers. Pour la première fois cette saison, les Kerels ont pu prendre les trois points à domicile et contre le leader en plus.

"C'était définitivement mérité", a déclaré le capitaine D'Haene après le coup de sifflet final. "Nous avons créé un football offensif avec du cran et de la volonté. Avec tout le respect que je dois aux autres joueurs, mais maintenant nous jouons pour la première fois avec Selemani, Lamkel Ze et Avenatti ensemble au coup d'envoi et cela fait beaucoup", a précidé le back gauche.

Une victoire bien nécessaire pour les Kerels car ils n'étaient pas vraiment favorisés au classement et ont vu Seraing et le Cercle de Bruges prendre des points de manière inattendue avant leur match. "Mais ce n'est pas vraiment présent au sein du vestiaire", a déclaré D'haene. "Nous devons nous regarder et nous savons nous-mêmes qu'il y a assez de qualité dans le groupe pour ne pas être dans la zone dangereuse. Avec cette équipe, nous ne devrions pas être en difficulté, même si nous ne sommes effectivement pas dans une position très favorable. Après Genk, il y a quelques matchs à venir dans lesquels nous pouvons prendre des points, y compris le match à domicile contre Zulte Waregem, pour être honnête, je ne peux pas attendre", a prévenu le Belge.

Ce n'est pas tous les jours que l'on bat le leader. "Ils nous ont peut-être sous-estimés. A 27/27, ils se rendent chez un Courtrai qui ne joue pas un bon football. Mais avec nous, c'était très bien et c'est la beauté du football, n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Chez nous, tout le monde a joué à son niveau et c'était nécessaire pour obtenir un si beau résultat", a conclu le capitaine courtraisien.