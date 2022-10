Roberto Martinez séduit par Zeno Debast : "Il a saisi sa chance"

Les deux prestations de Zeno Debast en sélection ont été très commentées. Roberto Martinez, lui, a été séduit et est revenu sur ces débuts au micro de la RTBF.

On pensait que Roberto Martinez avait trouvé son trio pour le Qatar : Leander Dendoncker était titulaire lors des trois matchs précédents en Ligue des Nations et au vu de la Coupe du Monde en fin d'année, cela semblait un signe. Mais Dendoncker n'a pas joué lors des deux derniers matchs, face au Pays de Galles et aux Pays-Bas. "Nous savons ce que Leander sait faire. Il est fiable, peut jouer à plusieurs postes et mérite d'être dans les 26 pour ce qu'il a montré lors des camps précédents", relativise Roberto Martinez au micro de Pierre Deprez, pour la RTBF.

"Dendoncker a grandi en équipe nationale. Mais il a récemment changé de club, et n'a pas encore développé assez de continuité là-bas. Nous avons donc voulu voir comment Zeno Debast se débrouillerait", explique le sélectionneur. "Leander est un cadre de notre groupe, nous le connaissons, d'où cette décision pour ces matchs".

Zeno Debast a montré ce dont il était capable

Debast a donc été bombardé titulaire pour ses débuts, à deux reprises. "Zeno a prouvé qu'il était capable de jouer avec l'équipe nationale. J'ai vu un joueur en confiance, qui savait ce qu'il avait à faire, qui s'intègre bien. Il a compris qu'il y avait des exigences en sélection, un processus d'apprentissage pour faire face à un autre type d'opposition", continue Martinez, qui en est certain : "Zeno Debast est un meilleur joueur maintenant qu'avant le camp de septembre. Il a montré sa volonté de s'améliorer et est conscient à la fois de ses qualités et des nécessités de travailler dur".

© photonews

Debast à la Coupe du Monde 2022 ?

On peut donc s'attendre à ce que le défenseur du Sporting d'Anderlecht se rende bel et bien au Qatar. "Je l'ai trouvé très impressionnant, l'un des meilleurs débuts depuis longtemps, surtout vu son âge. Sa prestation face au Pays de Galles était positive, et aux Pays-Bas, il a dû se frotter dans les airs à l'un des meilleurs du monde, Van Dijk. Debast a un incroyable futur devant lui", insiste Roberto Martinez.

"Ca ne fait pas de lui mon "favori" pour être titulaire à la Coupe du Monde 2022, non", temporise cependant le sélectionneur pour conclure. "Il a simplement saisi une belle opportunité et a progressé de belle manière. Nous devions savoir s'il était prêt, et Zeno a montré que oui".