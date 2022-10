Le joueur du mois à Zulte Waregem...joue à peine : un message fort ?

Zulte Waregem est en (grosse) galère cette saison, et les supporters font savoir leur mécontentement de tous les moyens possibles.

Comment élire un "joueur du mois" quand vous n'avez pris aucun point durant les trois rencontres du mois, et marqué un seul but ? Les supporters de Zulte Waregem ont trouvé la solution : voter pour...votre seul buteur, à savoir Stan Braem, qui a marqué son premier but en D1A face à l'Union Saint-Gilloise. Braem, transféré de D2 ACFF cet été, montre qui plus est un état d'esprit qui plaît au public du Gaverbeek, et le message est clair : les supporters aimeraient en voir un peu plus.

Car Stan Braem n'a joué que...14 minutes durant ce mois de septembre, et n'en compte qu'un peu plus de 90 sur l'ensemble de la saison jusqu'ici. Il n'est qu'un joker pour Mbaye Leye, mais a déjà séduit les supporters de Zulte.