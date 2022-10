Abdoulaye Sylla : "Il faudra aller au charbon contre Ostende"

Après sa victoire lors du derby liégeois à Sclessin (0-2) la semaine dernière, le RFC Seraing aura à coeur de confirmer sa bonne forme face à Ostende ce samedi soir (18h15) lors de la onzième journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing a enregistré un succès important du côté du Standard de Liège la semaine dernière, mais doit déjà confirmer ce week-end contre Ostende. "Il faut continuer sur notre lancée. Tout est beau, tout est rose depuis notre victoire lors du derby, mais il faut confirmer sinon tout changera", a confié Abdoulaye Sylla en conférence de presse. "On garde néanmoins les pieds sur terre car le groupe est humble et travailleur. On va affronter un concurrent direct, un match qui me motive encore plus que contre un cador. Il faudra aller au charbon contre Ostende", a expliqué le capitaine sérésien.

Seraing n'a pas encore enregistré de succès à domicile cette saison ni enchaîné deux victoires de suite. Prendre les trois points contre les Côtiers pourraient permettre aux Métallos de lancer leur saison. "Le groupe a conscience que c'est un match important qui peut être un point de bascule. À nous de ne pas nous louper. De plus, il nous manque cette victoire à la maison", a précisé l'ancien joueur du FC Nantes.

Malgré l'absence de Christophe Lepoint, le groupe sérésien se comporte bien et semble de plus en plus mature. "Sa présence est rassurante et ça se ressent directement sur le terrain. On essaie de reprendre ce rôle-là et de s'encourager. On a hâte qu'il revienne et je lui rendrai son brassard", a conclu en souriant Sylla.