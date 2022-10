Après un début de saison cataclysmique, Nottingham Forest décide...de prolonger son entraîneur

Une décision surprenante, alors que le club est lanterne rouge de Premier League...

Stupeur du côté de Nottingham Forest : alors que le club, promu cette saison en Premier League, est à la ramasse totale en championnat et vient de s'installer à la place de lanterne rouge après sa défaite incontestable face à Leicester (4-0), le board a décidé de prolonger l'entraîneur principal, Steve Cooper.

"Il est important de se concentrer uniquement sur le football", a écrit le club dans un communiqué. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'équipe à remonter dans le classement et à démontrer une fois de plus les qualités qui nous ont conduits en Premier League."

Steve Cooper, dont la place semblait logiquement menacée - notamment par un certain Rafael Benitez - après un tel début de championnat, a ainsi prolongé jusqu'en 2025. On rappelle que Nottingham a dépensé plus de 160 millions d'euros sur le dernier mercato - notamment pour attirer le Diable Rouge Orel Mangala - et ne compte actuellement que 4 points sur les 24 possibles...