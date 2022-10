Brighton et Leandro Trossard impuissants contre Tottenham et Harry Kane

Un seul but aura décidé du dernier duel de la journée en Premier League.

Une semaine après son récital à Anfield Road contre Liverpool, Leandro Trossard n'a pas pu rééditer l'exploit contre Tottenham. Titulaire et présent sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final, le Diable Rouge est resté muet, comme tous ses équipiers.

Au terme d'un match pourtant dominé par Brighton, c'est Tottenham qui s'impose, grâce à un but de l'inévitable Harry Kane. Parfaitement servi par Heung-Min Son, le buteur anglais a placé le coup de tête décisif à la 22e minute de jeu.

Et les Spurs s'en contentent pour empocher les trois points et pour grimper sur le podium de Premier League avec 20 unités, derrière Manchester City (23 points) et Arsenal (21) qui défie Liverpool dimanche soir. Brighton et Trossard pointent à la sixième place avec 14 points.