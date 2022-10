Wouter Vrancken reçoit beaucoup d'éloges à Genk : "Même Thorstvedt a dit qu'il regrettait de ne pas avoir travaillé avec lui"

Sans période de transition, Wouter Vrancken est passé du noyau de Malines à celui de Genk. Le coach travaille de la même manière et obtient des résultats plus que positifs. Tout le monde dans le Limbourg ne tarit pas d'éloges sur son approche.

Parmi les personnes qui semblent sous le charme de Wouter Vrancken, Dimitri De Condé, le directeur du club. "Wouter peut bien expliquer ses idées", confie-t-il dans Het Laatste Nieuws. "D'abord en vidéo, puis à l'entraînement et après à l'entraînement. C'est un professionnel qui suit sa ligne de conduite. Malines a parfois plongé, mais ils ont toujours réussi à s'en sortir car Wouter n'a pas réagi émotionnellement et est resté convaincu par sa façon de penser. Il connaît très bien son groupe de joueurs. Il sait qui a besoin d'un câlin et qui a besoin d'un coup de pied au cul."

Les joueurs sont complètement impliqués dans la saison. "Quand vous arrivez, le danger est peut-être que vous n'imposez pas le respect que vous espérez avoir sur vos joueurs et qu'ils commencent à vous marcher dessus. Wouter a changé tout cela. J'ai remarqué cela chez un Onuachu, qui ne jouait pas au début et qui était toujours très élogieux. Quand Thorstvedt est parti, il a dit qu'il était triste de ne plus travailler avec Wouter. Vous remarquez que cet entraîneur implique ses joueurs dans son histoire."