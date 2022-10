Courtrai mécontent du penalty concédé : "Je ne sais pas écarter mon bras !"

Le KV Courtrai s'en sortait bien sur la pelouse de Genk, jusqu'à un penalty concédé par Kristof D'Haene. Le capitaine des Kerels était furieux.

Genk pouvait souffler : il aura fallu un penalty concédé par une main de Kristof D'Haene pour que le KV Courtrai craque à la Luminus Arena ce samedi. Mais le capitaine courtraisien était furieux après cette faute de bras discutable. "C'est une règle ridicule. Le ballon jaillit dans nos seize mètres et lors d'un duel, on me pousse dans le dos, et ça atterrit sur mon bras. Je n'ai aucune possibilité de m'écarter du ballon", affirme D'Haene après le match, dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"J'ai expliqué au référé que j'avais été bousculé, il dit que c'était épaule contre épaule. Dommage. Que voulez-vous dire", regrette-t-il, avant d'être beau joueur : "Genk méritait de gagner ce match, oui, mais il y avait la place pour qu'on prenne un point. Si nous jouons avec cet état d'esprit contre Zulte Waregem dans le derby la semaine prochaine, tout ira bien".