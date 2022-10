"Je suis gay" : la très mauvaise blague d'Iker Casillas

Iker Casillas a voulu blaguer suite aux nouvelles rumeurs qui le mettaient en couple avec l'actrice Alejandra Onieva.

La forme avait de quoi laisser sceptique. De but en blanc, sorti de nulle part, un tweet du compte officiel d'Iker Casillas : "J'espère que vous me respecterez : je suis gay", écrit l'ancien gardien légendaire du Real Madrid et de la Roja. Un coming out lapidaire, accompagné d'une blague de mauvais goût de son ancien coéquipier en sélection Carles Puyol : "Il est temps de leur raconter notre histoire", écrit ainsi l'ex-défenseur du Barça.

La toile s'enflammait : soit Casillas était sérieux et Puyol blaguait, ce qui aurait été déplacé. Soit les deux hommes étaient sérieux, et c'était une véritable bombe, en plus d'un acte très courageux. Soit...les deux hommes blaguaient, et le malaise était total. Rapidement, AS révèle le pot-aux-roses : Iker Casillas ironise bel et bien, réagissant là avec mauvais goût aux rumeurs concernant sa prétendue relation avec une actrice espagnole, Alejandra Onieva. Depuis, le tweet de Casillas a été supprimé...