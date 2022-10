Bolat à propos des sifflements du public brugeois : "Ça me plaît. Ça fait partie du jeu"

Westerlo a surpris le Club de Bruges samedi et s'est imposé 0-2 à Jan Breydel. Après le Standard et Anderlecht, il s'agit du troisième top club que les Kemphanen ont vaincu. Le gardien Sinan Bolat se rend compte qu'il fait partie de quelque chose de spécial.

Bolat lui-même a également joué son rôle dans la victoire avec quelques bons arrêts. "J'avais confiance en ma défense et dans le reste de l'équipe. J'ai dû faire quelques arrêts, mais c'est mon travail. Mon début de saison a peut-être été un peu difficile, mais je n'ai plus à faire mes preuves", dit-il ensuite.

"Ces dernières semaines, j'ai retrouvé ma meilleure forme. C'est maintenant à moi de continuer sur cette ligne. Que le public brugeois m'ait ciblé à cause du gain du temps? J'aime ça. c'est le jeu."

Westerlo est désormais 7e avec 18 points. "Notre premier objectif est toujours d'assurer le maintien le plus rapidement possible. Une fois cet objectif atteint, nous commencerons peut-être à rêver à quelque chose de plus grand mais pour l'instant nous garderons les pieds sur terre."