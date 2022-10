L'entraîneur de Malines déçu après la défaite face à Anderlecht : "Certains choix individuels n'étaient pas bons"

Malines, après avoir ouvert le score, s'est effondré en seconde période face au Sporting d'Anderlecht. Un retournement de situation qui ne satisfait pas le coach du KaVé.

Danny Buijs en avait presque marre lors de la conférence de presse. Presque toutes les questions étaient pour Felice Mazzù. "Je ne vais pas rester assis ici pendant une demi-heure, hein. Vous voulez un entretien en tête-à-tête ?", a-t-il déclaré. Mais il a quand même donné son analyse.

Malines a joué une très bonne première mi-temps et aurait dû marquer plus. "Je suis assis ici avec des sentiments mitigés. J'ai vu beaucoup de bonnes choses, mais à cause d'erreurs individuelles, nous avons laissé le match nous échapper. Nous jouons bien au football et entamons la mi-temps avec un beau 1-0. Mais ensuite, il y a deux moments cruciaux sur lesquels on encaisse des buts. Immédiatement après la pause et juste après que Hairemans ait touché le poteau", a-t-il soupiré.

Buijs a vu l'inefficacité de ses joueurs dans les deux rectangles. "A cause de certains choix personnels qui n'étaient pas bons, nous perdons le match. Les statistiques n'étaient pas non plus en notre faveur aujourd'hui. Tout le monde est déçu de cette défaite."